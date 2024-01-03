Ще один Воїн з Тернопільщини поповнив лави небесного війська: йому було 28 років

Лави небесного війська поповнив ще один Воїн з Тернопільщини.

28 грудня відійшов у вічність солдат, мешканець села Кровинка Теребовлянської громади Віталій Дзюнь, 1995 р. н. Серце Захисника зупинилося у селі Вище Солоне Ізюмського району Харківської області.

У Теребовлянській міській раді висловили співчуття родині з приводу раптової смерті військовослужбовця.

“Сумуємо разом із Вами, низько схиляємо голови у скорботі.

Нехай душа покійного Віталія знайде вічний спокій…

Герої не вмирають, вони залишаються у наших серцях!

Вічна та світла пам’ять захисникові!”, – ідеться у зверненні міськради.

Сьогодні, 3 січня, о 13:00 на перехресті біля греко-католицької церкви у Теребовлі відбудеться зустріч домовини з тілом бійця. Теребовлянців просять вшанувати пам’ять Героя, який захищав наше майбутнє.

3 і 4 січня на території Теребовлянської міської територіальної громади оголошені Днями жалоби.