За керування транспортним засобом в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння поліцейські відразу здійснюють вилучення автомобіля на потреби оборони.

“Наголошуємо: керування транспортним засобом в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння заборонено, в тому числі й в період воєнного стану.

Тож, якщо ви сіли за кермо напідпитку, то по факту виявлення патрульні складають на водія протокол за статтею 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП та евакуюють автомобіль на арештмайданчик з його подальшим безоплатним вилученням для потреб Збройних Сил України”, – наголошують у патрульній поліції Тернопільщини.

В суботу патрульні вилучили у водія, який керував автівкою в стані алкогольного сп’яніння, автомобіль Jeep Cherokee та направили його для потреб оборони.