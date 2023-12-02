Шахраї продовжують ошукувати жителів області під приводом заробітку в Інтернеті. Поліцейські вкотре застерігають громадян: не довіряйте повідомленням від незнайомців з пропозицією отримати додатковий дохід в мережі.

Потерпілій, жительці Тернопільського району, у Whatsapp написала невідома особа і запропонувала легкий дохід онлайн. Жінка вирішила спробувати. Потрібно було переглядати відео і ставити вподобайки. Проте, щоб отримувати завдання для перегляду, потерпіла мала сплачувати свої кошти, які їй мали потім повертати з відсотками. Жінка виконувала усі умови та перерахували шахраям гроші, проте залишилися ні з чим. У результаті такої афери втратила понад 80 тисяч гривень.

Тривають оперативно-розшукові заходи для розкриття шахрайства.