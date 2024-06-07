Ще дві вулиці у Тернополі назвуть іменами загиблих Героїв

На сесії Тернопільської міської ради прийнято рішення про найменування двох вулиць в житловому районі «Південний», а саме: вул. «Проектній-215» присвоєно назву «Євгена Щеннікова» та вул. «Проектній-219» – «Віталія Невінського».

Рішення прийнято враховуючи звернення військових частин, громадськості та висновки постійних комісій міської ради з питань містобудування, з гуманітарних питань.

Відповідні зміни також будуть внесені до Реєстру назв вулиць та інших геонімів (проспектів, бульварів, площ, провулків тощо) Тернопільської міської територіальної громади.

Довідка

Євген Щенніков народився 11 листопада 1976 року у місті Тернополі. Служив в 16-ому Окремому стрілецькому батальйоні. Загинув 28 липня 2022 року у Запорізькій клінічній лікарні внаслідок важких поранень спричинених обстрілом танка. Похований на Алеї Героїв Микулинецького кладовища м. Тернополя. Військовому посмертно присвоєно звання «Почесний громадянин Тернополя»

Віталій Невінський народився 26 серпня 1996 року в смт. Гусятин, Тернопільської області, український військовослужбовець, капітан 128 ОГШБр Збройних сил України, відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році. Військовий загинув при обороні Бахмута 15 грудня 2022 року. Похований на Алеї Героїв Микулинецького кладовища м. Тернополя. Нагороди: Лицар ордена Богдана Хмельницького III ступеня (2022 р.), почесний громадянин міста Тернополя (2023 р. посмертно). Герой України (2023 р. посмертно).