Ще чотири місяці тому: стало відомо про загибель снайпера з Тернопільщини

Вчора стало відомо про загибель ще одного Захисника з Тернопільщини.

За Україну віддав своє молоде життя Михайло Барищук із села Башуки Лопушненської громади Кременецького району. Він був стрільцем-снайпером гірсько-штурмового відділення. Останній бій воїн прийняв ще 18 жовтня минулого року поблизу населеного пункту Приютне Запорізької області.

Про важку втрату повідомили у Кременецькій районній державній адміністрації.

“Висловлюємо щирі співчуття близьким та рідним.

Вічна пам’ять герою що поклав своє життя на вівтар свободи рідної Батьківщини!”.