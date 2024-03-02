Вчора стало відомо про загибель ще одного Захисника з Тернопільщини.
За Україну віддав своє молоде життя Михайло Барищук із села Башуки Лопушненської громади Кременецького району. Він був стрільцем-снайпером гірсько-штурмового відділення. Останній бій воїн прийняв ще 18 жовтня минулого року поблизу населеного пункту Приютне Запорізької області.
Про важку втрату повідомили у Кременецькій районній державній адміністрації.
“Висловлюємо щирі співчуття близьким та рідним.
Вічна пам’ять герою що поклав своє життя на вівтар свободи рідної Батьківщини!”.