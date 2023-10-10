Ще 5 000 000 з міського бюджету Тернополя додатково спрямовано на допомогу Збройним силам України

Загалом у 2023 році на купівлю обладнання для захисників та захисниць передбачено більше 100 млн грн.

Мерія Тернополя продовжує системно допомагати нашим військовим-захисникам. Нещодавно на засіданні виконавчого комітету було погоджено проект рішення «Про внесення змін до бюджету Тернопільської міської територіальної громади на 2023 рік». Зокрема, кошти у сумі 5 000 000 додатково спрямовуються на допомогу нашим захисникам та захисницям.

Офіційно

Загалом на виконання «Програми забезпечення обороноздатності військових формувань Тернопільського гарнізону та військового призову Тернопільської міської територіальної громади на 2023 рік» у міському бюджеті Тернополя передбачено 100,1 млн грн. Ще понад 7 млн грн. передбачення на придбання житла військовим. Це не враховуючи особистих коштів працівників міської ради та комунальних підприємств, на які регулярно закупляють автомобілі, дрони, військову амуніцію та техніку для військових. Плюс куплено 18 автомобілів. Окрім того, допомога захисникам надається також в межах інших міських програм.

Що купується на ці кошти

У рамках реалізації Програми підтримки військових формувань Тернопільської громади проводиться закупівля засобів сучасного радіо та супутникового зв’язку, надання доступу до системи супутникової системи зв’язку, засобів візуального спостереження (біноклів, приладів нічного бачення, тепловізорів тощо), техніки, запасних частин, квадрокоптерів, пристроїв автономного живлення та іншого, ремонт техніки військових формувань тощо.

Таким чином, це комплексна програма допомоги наших військових на фронті, забезпечення їх необхідною технікою та обладнанням. А також забезпечується постійний ремонт техінки.

Хто вирішує, що купувати для військових

Вирішують самі військові. За весь час повномасштабного вторгнення сформувалася система співпраці громади Тернополя та військових підрозділів, які захищають нашу Батьківщину. Військові частини, які сформовані у Тернополі, регулярно надсилають запити з проханням надіслати їм необхідне обладнання. Міська влада швидко виконує це замовлення, бо кошти вже закладені у Програмі підтримки військових формувань Тернопільської громади. І необхідні нашим військовим речі оперативно відправляються на фронт. Тобто робота введеться системно і швидко. Наші захисники отримують необхідні саме їм речі, оперативно та швидко.