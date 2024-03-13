Ще 30 квадрокоптерів “полетіли” з Тернополя на фронт

12 березня Тернопільська міська рада передала ще одну партію квадрокоптерів FPV для військовослужбовців Збройних сил України.

На звернення військових, міська рада в рамках програми «Обороноздатність» передала на баланс однієї із військових частин 30 квадрокоптерів FPV SAG 7/IX загальною вартістю 400 500 грн.

До слова, минулого тижня Тернопіль передав для захисників відстежувальний комплекс для виявлення та знешкодження повітряних цілей, квадрокоптери Mavic 3T та дрони FPV.

Також тривають закупівлі для придбання квадрокоптерів DJI Mavic 3Т, DJI Mavic 3, DJI Mavic 3 Pro загальною вартістю на понад 3,8 млн грн.

Ознайомитись з інформацією, як місто допомагає ЗСУ можна у Реєстрі переданої допомоги у розділі «Е-сервіси».