18 травня на засіданні виконавчого комітету міської ради прийнято рішення про надання грошової та безготівкової адресної допомоги мешканцям Тернопільської міської територіальної громади.

Так, відповідно до рішення, грошову допомогу отримають 150 тернополян на загальну суму 385 000 грн.

Окрім того, ще десяти громадянам буде надано адресну безготівкову допомогу в розмірі 50% відшкодування оплати за житлово-комунальні послуги у межах норм споживання.

До слова, від початку повномасштабної війни грошову допомогу від Тернопільської міської ради отримали 895 осіб на загальну суму понад 1,1 млн гривень.