Шахрайство та інші порушення: щодо господарської діяльності у Почаївській лаврі відкрили 12 кримінальних справ

У слідчому управлінні Нацполіції Тернопільщини зараз відкрито 12 проваджень, які стосуються господарської діяльності у Почаївській лаврі.

Про це під час брифінгу розповів начальник головного управління Нацполіції Тернопільщини Сергій Зюбаненко, передає Суспільне.

За його словами, ці кримінальні справи провадять за участю працівників СБУ.

“Є нові підозри. У цьому місяці справи направлені до суду. Зафіксовані порушення у господарській діяльності, є також випадки шахрайства та інші види порушень”, — каже Сергій Зюбаненко.