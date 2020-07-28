Понад 50 тисяч гривень втратила мешканка Кременця через надмірну довіру. Психологічний прийом шахраїв «у вас намагаються вкрасти гроші з картки» й надалі спрацьовує.

Двінок з банку – і Ви без грошей, а тепер часто ще й без кредитних коштів, які доведеться повертати. Все тому, що люди розголошують дані кредитних карток та захисні дані рахунку невідомим по телефону. Саме так вчинила мешканка райцентру. Замість захистити свої кошти, вона допомогла шахраєві їх вкрасти. А вже тоді телефонувала і в банк і в поліцію.

Запам’ятайте! Працівники фінустанов не проводять будь-яких операцій по телефону! Зміни паролів, переведення коштів на інші невідомі рахунки, а тим паче, поповнення мобільних телефонів – таким маніпулюють тільки аферисти!

Прохання будь-кого надати йому наступні дані має викликати у вас підозри:

-PIN-код картки;

-термін її дії;

-три цифри на звороті картки (CVV2, CVC2-код);

-паролі, що надходять із SMS.

Негайно припиняйте розмову, а задля безпеки зверніться у відділення банку, або телефонуйте на гарячу лінію, наголошують у поліції.