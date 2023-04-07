Оперативники Тернопільського райуправління поліції встановили особу шахрая, який продавав неіснуючий товар.

Зловмисник розміщував в одній із соцмереж фейкові оголошення про продаж військової амуніції. Брав в людей кошти за товар, який не відправляв.

До співробітників Тернопільського райуправління поліції надійшло повідомлення від жителя Києва про те, що невідома особа шахрайським способом під приводом продажу саперних лопаток видурила у нього 800 гривень.

У ході оперативних заходів співробітники кримінальної поліції розшукали зловмисника. Ним виявився раніше судимий 32-річний житель Тернополя.

Поліцейські встановили причетність фігуранта до трьох фактів шахрайства. Від покупців він отримував завдатки на карткові рахунки, а після цього не виходив на зв’язок.

За усіма фактами розпочаті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до трьох років обмеження волі.