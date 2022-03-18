Шахрай, що обіцяв вивезти чоловіків закордон за гроші, перерахував удвічі більшу суму на потреби ЗСУ

Шахрай, який збирав кошти за перетин кордону чоловіками призовного віку, перерахував подвоєну суму на потреби Збройних сил України.

Як ми повідомляли, співробітники поліції викрили шахрая, який намагався організувати бізнес із незаконного перетину державного кордону чоловіками призовного віку. Бажаючі знайшлися. Зловмиснику вдалося зібрати майже 60 000 гривень.

Аферу викрили працівники поліції. Оскільки ті, хто хотів скористатися послугами і уникнути мобілізації, відмовилися писати заяви до поліції, шахрай передав зібрану суму, подвоївши її, на потреби ЗСУ. Про це повідомив начальник ГУ НП у Тернопільській області Олександр Богомол.

Правоохоронці застерігають краян від подібних фактів та жорстко реагуватимуть на них.