Шахрай обіцяв пригнати автомобіль з Європи, але зник разом з грішми

12 000 гривень перерахував житель Золотопотіцької селищної громади невідому чоловіку, котрий пообіцяв йому пригнати автомобіль з-закордону. Співробітники Бучацького відділення поліції розшукують афериста та закликають краян не вестися на оманливі пропозиції.

Як встановили правоохоронці, потерпілий на одному із сайтів знайшов оголошення про продаж авто з Європи. Зв’язався з продавцем, який запевнив, що допоможе доставити транспортний засіб з-закордону. За свої послуги попросив передоплату. Для переконливості зловмисник скинув потерпілому в месенджер копії своїх документів: паспорт, водійське посвідчення.

Чоловік повірив та перечислив на рахунок продавця 12 000 гривень. Після отримання коштів аферист перестав виходити на зв’язок.

За даним фактом дізнавачі Бучацького відділення поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 ККУ – шахрайство. Правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи для злочину.