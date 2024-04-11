63-річного жителя Тернопільського району ошукали аферисти.

До чоловіка зателефонував нібито працівник банку та повідомив, що з його карти невідомі знімають кошти. Під час розмови аферист переконав потерпілого встановити мобільний додаток, щоб уберегтись від втрати грошей. Шахрай скинув посилання і жертва виконала всі запропоновані операції. Після цього з рахунку чоловіка зникло майже 124 000 гривень.

Слідчі дану подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. Поліцейські вживають заходів, аби встановити осіб зловмисників.