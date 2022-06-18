На Тернопільщині активізувалися шахраї. Про це повідомив на брифінгу начальник Нацполіції області Олександр Богомол.

За його словами, вони представляються працівниками військової адміністрації та збирають гроші нібито на потреби армії.

«Листи приходять від військової адміністрації через різні месенджери. Шахраї представляються держслужбовцями, просять перерахувати гроші на армію, на бронежилети, на будь-що, місяць ми розслідували таке кримінальне провадження. Декілька днів назад ми з колегами реалізували, одеські колеги виявили шахраїв у Дніпропетровську. Одесити нам повідомили, бо в них раніше були такі злочини, вони затримали тих осіб. В нас є випадки, коли підприємці перерахували гроші, розум їх доганяв по дорозі», – розповів Олександр Богомол.

Жителів краю закликають довіряти лише офіційним джерелам інформації та не перераховувати кошти неперевіреним особам.