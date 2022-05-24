Майже 31 000 гривень зникло з карткового рахунку мешканки обласного центру. Заявниця намагалася оформити грошову допомогу для внутрішньо переміщеним особам під час воєнного стану, а потрапила в шахрайську пастку.

На одному із сайтів уродженка Миколаєва знайшла оголошення про можливість оформлення грошової допомоги від держави в розмірі 6500 гривень. Жінка зробила все, що було зазначено в дописі, а саме вказала не тільки номер банківського рахунку, а й конфіденційну інформацію. За певний проміжок часу їй надійшло сповіщення про списання з її електронного гаманця 30 997 гривень. За допомогою вона звернулася до правоохоронців. Проводяться розшукові заходи аби встановити злочинців.

За даним фактом працівники Тернопільського районного управління поліції розпочали кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 190 (шахрайство) ККУ.

Поліцейські закликають громадян бути пильними та радять отримувати інформацію, особливо з приводу фінансових виплат, лише з офіційних джерел. Необхідно уважно перевіряти URL-адресу сайту – один непомітний символ може означати, що людина потрапила на фішинговий ресурс. Не варто переходити за сумнівними посиланнями та не потрібно вводити реквізити платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах.