Кишенькові крадіжки найчастіше трапляються у переповнених маршрутках, на ринках, у місцях відпочинку, де є найбільша кількість скупчення людей. Здебільшого крадіїв приваблюють гаманці та мобільні телефони.

Упродовж місяця до співробітників Тернопільського районного управління поліції надходили звернення від громадян, котрих обкрадали у громадському транспорті. Потерпілі не одразу помічали, як з їхніх сумок чи курток зникали цінні речі.

Як встановили правоохоронці, у всіх випадках злодій сідав в маршрутки на зупинці центрального автовокзалу або ринку обласного центру. В п’ятьох громадян зловмисник поцупив мобільні телефони, а у 36-річної жительки обласного центру витягнув із сумки гаманець із грошима. Місцеву 21-річну дівчину під час крадіжки чоловік штовхнув. Камери відеоспостереження зафіксували, що зловмисник заходив у маршрутне таксі слідом за потерпілими. Сума завданих збитків становить близько 50 тисяч гривень. Деякі крадені мобільні телефони чоловік здавав у ломбард.

Оперативники Тернопільського районного управління поліції затримали кишенькового крадія в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України і помістили в ізолятор тимчасового тримання. Ним виявився 49-річний житель одного із сіл Золотниківської громади Тернопільського району. У минулому чоловік вже притягався до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

Слідчі зловмиснику оголосили підозру відповідно до частини 4 статті 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від п’яти до восьми років. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.