Цього року з появою технології OpenAI відбулася революція, яку можна порівняти з появою інтернету або щонайменше мобільного телефону, заявив засновник технологічної компанії Roosh Сергій Токарєв в інтерв’ю виданню Speka. За його словами, цього року настала точка сингулярності – момент, коли технологічний прогрес набрав настільки великих обертів, що подальші зміни вже неможливо буде передбачити або контролювати.

У зв’язку з цим великі технологічні компанії, як-от Google, стурбовані – адже вони можуть втратити свої позиції на ринку.

“Google зрозумів, що може програти. Нащо потрібен Google, якщо ChatGPT даватиме відповіді, не продиктовані рекламою, одразу даватиме правильне рішення проблеми, точне та якісне?,” – розповідає Сергій Токарєв.

Він очікує, що після такого прориву ChatGPT та технологій на базі штучного інтелекту, акції Google можуть впасти, адже зараз техгігант йде в інший бік у своєму розвитку. А от Microsoft навпаки – має всі шанси підняти свої позиції.

Загалом зараз штучний інтелект вже на такому етапі свого розвитку, що навряд людство зможе перешкодити або припинити його розвиток, впевнений ІТ-підприємець. На його думку, якщо гіпотетично навіть і спробувати ввести такі обмеження, то чимало держав продовжать розвивати такі технології таємно. А тому потрібно не забороняти штучний інтелект, а визначити межі його етичності. Наприклад, вже зараз постають питання про те, чи можна використовувати для датасету зображення, які були виставлені публічно. Невдовзі таких питань буде ще більше.

Що цікаво, Ілон Маск, який стояв біля витоків OpenAI, якраз таки вийшов з цього проєкту через етичні міркування. Він сказав, що він не хоче брати участь у цьому, він проти штучного інтелекту у поточному вигляді.

Якщо говорити про майбутнє, то засновник компанії Roosh прогнозує, що найближчими роками у світі з’явиться ще чимало версій ChatGPT, адже наразі цей ресурс обмежений деякими етичними моментами – наприклад, він не надає відповіді на питання, які можуть принести потенційну шкоду. Але на це може виникнути запит, і хтось його та задовольнить. І навряд тут допоможуть якісь обмеження – вони будуть марними.

“Хоч би як це блюзнірсько не звучало, схоже, ми програли цю битву. Питання лише в одному: де ми відрізатимемо цей доступ або як ми контролюватимемо поширення,” – каже Сергій Токарєв.

Окрім того, ІТ-підприємець очікує, що найближчим часом стрімкий прогрес також буде відбуватись в таких сферах, як biotech та аналізу великих даних (big data). Як приклад, він наводить проєкт BigMind, що займається синтезом білку. Чимало зрушень буде і у сфері комунікацій: вже не треба буде роздумувати, як написати комусь ділового листа – це все зробить штучний інтелект. І навіть більше: згодом штучний інтелект буде спілкуватись з штучним інтелектом, а люди будуть включатися в розмову на найбільш серйозних етапах.

В цілому він зможе замінити чимало фахівців, впевнений Сергій Токарєв. Раніше людство очікувало, що штучний інтелект витіснить робітничі професії, але сталось навпаки – під загрозою опинились креативні спеціальності, адже штучний інтелект вже вміє створювати зображення і тексти. Також під силу штучному інтелекту і генерування коду. Тож у таких сферах залишаться лише найфаховіші спеціалісти, які будуть керувати штучним інтелектом.

“Я думаю, що світ поділиться на дві частини — на тих, хто вигадує алгоритми, і тих, хто їх використовує,” – каже підприємець. Українці будуть, звісно, належати і до тої, і до тої категорії, але, перш за все, Україна посідатиме місце тих, хто вигадує алгоритми, впевнений бізнесмен.