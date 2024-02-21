Сергій Надал поїхав на фронт до тернополян, щоб передати ударні FPV дрони від Тернопільської міської ради

Чергове фронтове відрядження мера Тернополя Надала. Він передав військовим ударні та розвідувальні дрони та іншу допомогу.

Пряма мова мера

Надал поїхав у військові підрозділи, які тримають фронт у Донецькій області.

«Приїхав до наших хлопців у Донецьку область особисто потиснути руки, подякувати за службу та передати допомогу: 50 fpv квадрокоптерів, мавіки, маскувальні сітки, окопні свічки. Дякую платникам податків! Слава нашим захисникам та захисницям України!», – заявив Сергій Надал.

Нагадаємо

Практично у щоденному режимі мерія Тернополя передає на фронт дрони. Так, 16 лютого міська рада передала на передову бійцям «Добровольчого Українського корпусу» Правого сектора три квадрокоптера Mavic.

15 лютого міський голова Сергій Надал передав три розвідувальні квадрокоптери DJI Mavic 3 для бійців військової частини, яка сформована на базі Тернополя.

14 лютого Тернопільська громада передала нашим Героям-захисникам дев’ять квадрокоптерів Mavic та 50 FPV-дронів.

12 лютого мерія Тернополя передала на передову для воїнів-артилеристів ще 30 ударних дронів. Наш Герої-артилеристи зараз стоять на першій лінії української оборони. 7 лютого міська рада Тернополя передала силам спецоперацій 100 ударних дронів. Того ж дня, мерія передала аеромобільній бригаді 20 ударних «бойових пташок».