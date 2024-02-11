7 лютого мерія Тернополя передала на передову чергову партію з 20 ударних дронів. FPV-дрони поїдуть до аеромобільної бригади та допоможуть нашим Героям-захисникам ефективно нищити ворога.

Ударні дрони змінили хід війни. Ними палять ворожу техніку, знищують особовий склад та перерізають ворожу логістику.

Міський голова подякував за «бойові пташки» всім тернополянам, які сплачують податки.

«Чергова партія «бойових пташок «відправляється на передову для однієї з військових частин, яка потребує таку техніку. Керівництво частини надіслало нам запит на дрони, які ми оперативно купили та відправляємо. Дякую нашим суб’єктам господарювання, які сплачують податки. З них ми маємо змогу купувати таку важливу техніку для наших Захисників. Нехай тернопільські дрони допомагають Героям нищити окупанта та перемагати. Слава Україні. Разом до Перемоги», – заявив Сергій Надал.

Нагадаємо

7 лютого мерія Тернополя також відправила на передову для сил спецоперацій 100 ударних дронів. На фронт їх повезла волонтер та депутатка Христина Феціца.