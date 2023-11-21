Сергій Надал: На позачерговій сесії міська рада Тернополя знову виділила кошти на дрони для ЗСУ на суму 22 млн грн

На фронті без дронів не може ефективно воювати жоден підрозділ. Тому міська рада на сесії 20 листопада додатково виділили ще 22 млн грн на військову техніку та обладнання для військових. Левова частка піде на закупівлю дронів. постійно виділяє кошти, закуповує через тендери та відправляє дрони на передову.

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20 листопада на позачерговому засіданні сесії міської ради депутати внесли зміни до Програми забезпечення обороноздатності військових формувань Тернопільського гарнізону та військового призову Тернопільської міської територіальної громади на 2023 рік. Згідно з рішенням, на потреби військових формувань Тернопільської громади додатково виділили ще 22,2 млн грн.

Пряма мова мера

Міський голова Тернополя розповів, яке обладнання та техніку куплять за виділені кошти.

“+ 22 млн. грн. від Тернопільської міської ради для ЗСУ. Таке рішення було прийнято сьогодні, 20 листопада на позачерговій сесії міської ради. За ці кошти для наших хлопців на фронті придбаємо дрони, техніку, запчастини, пристрої автономного живлення, амуніцію та інші необхідні речі. Звіт про всю надану допомогу військовим та реалізацію програм підтримки родин захисників можна побачити в реальному часі на сайті Тернопільської міської ради у Реєстрі допомоги за цим посиланням“, – зазначив Сергій Надал.

Загалом з початку року на Програму забезпечення обороноздатності військових формувань Тернопільської громади виділили понад 150 млн грн.

Нагадаємо

Минулого тижня мерія передала для захисників ще 12 квадрокоптерів, генератор та автозапчастини на суму понад 3,4 млн грн. Також міська рада оголосила в системі Прозоро тендер на закупку рекордної кількості 1500 ударних квадрокоптерів FPV типу на 24 млн грн. Українські квадрокоптери – це ефективний механізм знищення ворожої техніки та військових. Тернопільські ударні квадрокоптери допоможуть нашим воїнам-Героям успішно знищувати рашистів.