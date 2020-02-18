Результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» протягом 5-11 лютого 2020 року в Тернополі, продемонстрували, що мешканці міста значно краще оцінюють місцевий стан справ, аніж загальну ситуацію в країні.

Так, лише 18% вважають, щокраїна рухається у правильному напрямку, 59% – протилежної думки. Натомість майже половина кажуть, що справи в Тернополі розвиваються у правильному напрямку, 35% – говорять протилежне.

Серед місцевих політиків найкраще тернополяни ставляться до мера міста С.Надала: 59% – позитивно, 16% – негативно, 24% – нейтрально. До С.Барни позитивно ставляться 21%, негативно – 31%, нейтрально – 35%, не знають його – 13%. До Т.Пастуха позитивно ставляться 16%, негативно – 13%, нейтрально – 26%, не знають його – 44%. До М.Ратушняка позитивно ставляться 14%, негативно – 12%, нейтрально – 21%, не знають його – 53%. До П.Ландяка позитивно ставляться 14%, негативно – 10%, нейтрально – 21%, не знають його – 56%. До В.Гевка позитивно ставляться 10%, негативно – 11%, нейтрально – 20%, не знають його – 59%. Інших політиків не знають більше 60% опитаних.

Лідером за довірою до національних політиків серед тернополян є Володимир Зеленський: довіряють йому 42%, не довіряють – 50%. А.Гриценку довіряють – 30%, не довіряють – 52%, С.Вакарчуку – 28% та 56% відповідно, П.Порошенку – 22% та 71%, І.Смешку – 22% та 51%, не знають його – 16%, Ю.Тимошенко – 14% та 77%, О.Тягнибоку – 14% та 75%, О.Ляшку – 11% та 82%, Ю.Бойку – 6% та 68% (15% – його не знають).

Тернополяни швидше не задоволені діяльністю центральної влади. Так, 49% не задоволені діяльністю Президента В.Зеленського, 39% – задоволені, 13% – не змогли оцінити. 61% не задоволені діяльністю Прем’єр-міністра О.Гончарука, 19% – задоволені, 21% не змогли оцінити. 70% не задоволені діяльністю Верховної Ради, лише 15% – задоволені, 15% – не змогли оцінити.

Натомість місцевою владою тернополяни задоволені більше. Так, діяльністю міського голови С.Надала задоволені 68%, не задоволені – 23%. Діяльністю міської ради задоволені 52%, не задоволені – 29%, не змогли оцінити – 19%.

Роботою громадського транспорту Тернополя задоволені 55%, не задоволені – 33%, не змогли оцінити – 12%. Освітніми закладами задоволені 45%, не задоволені – 27%, не змогли оцінити – 28%. Іншими сферами міського життя містяни швидше не задоволені. Так, комунальними службами не задоволені 55%, задоволені – 35%, медичними закладами не задоволені – 56%, задоволені – 29%.

Спостерігається високий рівень виборчої мобілізації серед тернополян. Близько 80% опитаних заявили про свою однозначну готовність взяти участь як у парламентських, так і місцевих виборах.

Рейтинг політичних сил на парламентських виборах очолює партія «Слуга народу»: 29,9% серед тих, хто визначився та має намір голосувати. За партію «Європейська солідарність» готові віддати голоси 19,0%. Партії «Сила і честь» підтримують 7,9%, ВО «Свобода» – 7,3%, «Голос» – 6,7%, «Батьківщина» – 6,1%. Рейтинг інших політичних сил – нижче 3%. Тих, хто не визначився, – майже третина.

У рейтингу політичних сил на місцевих виборах лідером також є партія «Слуга народу», яку готові підтримати 27,4% тих, хто визначився і має намір прийти голосувати. 17,4% підтримують партію «Свобода», 13,3% – партію «Європейська солідарність», 7,7% – «Сила і честь», 7,1% – «Голос», 4,7% – партію «Батьківщина», 3,6% – партію «Громадянська позиція», 3,2% – «Самопоміч». Рейтинг інших партій – нижче 3%. Тих, хто не визначився, – близько третини.

Серед кандидатів на мера лідером у рейтингу є С.Надал, якого готові підтримати 60,8% тих, хто визначився і має намір взяти участь у виборах. По 6,1% могли б підтримати С.Барну або ж В.Гевка, 4,3% – П.Ландяка, 3,4% – М.Ратушняка, Рейтинг інших кандидатів – менше 3%. Не визначилися – близько 20%.

Моделювання другого туру мерських виборів показало, що за умови виходу до нього С.Надала та будь-якого з інших потенційних на сьогодні кандидатів діючий мер отримав би перемогу. У парі З В.Гевком з результатом – 59% проти 16%, у парі з С.Барною – 60% проти 12%, з М.Черкашином – 60% проти 11%. Водночас слід враховувати, що від чверті до третини опитаних ще не визначилися з вибором або ж не хочуть брати участь у голосуванні у зазначених комбінаціях другого туру мерських виборів.

75% опитаних вважають, що за період нинішньої каденції С.Надала на посту мера міста ситуація у Тернополі покращилася. 16% вважають, що вона не змінилася. Лише 3% стверджують, що вона погіршилася.

53% переконані, що внаслідок місцевих виборів ситуація у Тернополі покращиться, 23% – не зміниться, 23% – не змогли дати відповідь. Лише 1% очікують погіршення.

Військовий конфлікт на Сході України очолює рейтинг загальнодержавних проблем серед тернополян (68%). Третина стурбовані через хабарництво та корупцію у владі, відсутність роботи або низький рівень зарплат і пенсій. На рівні особистих проблем містян найбільше турбує низький рівень зарплат і пенсій (43%), війна на Сході (36%) та підвищення тарифів на комунальні послуги (32%). Чверть хвилюються через хабарництво та корупцію, 20% – через підвищення цін на основні товари, 18% – безробіття, 15% – неможливість отримати якісне медичне обслуговування.

Серед міських проблем опитані найчастіше обирали вартість комунальних послуг (42%). Окрім того значна частина респондентів вважають проблемами Тернополя поганий стан доріг міста (30%), хаотичну забудову міста багатоповерхівками (22%), корупцію у міській владі (21%), завантаженість вулиць транспортом (19%), наркоманію та алкоголізм (16%), малу кількість місць для паркування (15%), вартість проїзду у міському транспорті (14%), наявність безпритульних тварин на вулицях (13%), низький фаховий рівень медиків (13%), якість послуг громадського транспорту (11%), поганий стан доріг тротуарів та пішохідних доріжок (11%).

Головними пріоритетами для роботи міської влади, на думку тернополян повинні бути медичні заклади (41%), якість житлово-комунальних послуг (37%), якість доріг (30%), створення робочих місць (26%), боротьба з корупцією (23%), якість громадського транспорту (21%), залучення інвестицій у місто (18%), освітні заклади (18%). 15% вважають, що влада міста повинна першочергово зайнятися вирішенням проблеми збору та утилізації сміття, по 10-11% – соціальним захистом малозабезпечених, безпекою у місті або тротуарами та прибудинковими територіями.

Основними успіхами діючого мера Тернополя С.Надала мешканці міста вважають тротуари та прибудинкові території (58%). Окрім того досягненнями вважають якість доріг (31%), оновлення парків та скверів (24%), вуличне освітлення (17%), якість громадського транспорту (16%), наявність місць для заняття спортом (16%).

91% опитаних вважають місто комфортним для туризму, 82% – для проживання, 75% – для відпочинку. 44% вважають Тернопіль комфортним для роботи, попри майже стільки ж у цьому питанні дотримується протилежної думки. Абсолютна більшість мешканців (94%) пишається тим, що проживають у Тернополі.

46% опитаних зазначили, що серед їхніх найближчих родичів є ті, хто у даний момент перебуває на заробітках за кордоном. Чверть заявили, що самі особисто протягом останніх п’яти років їздили на роботу в іншу країну. 14% планують поїхати на заробітки ще цього року. Найбільша кількість тих, хто має родичів на заробітках та сам був або ж висловлює бажання поїхати за кордон на роботу, серед наймолодшої вікової категорії.

Основним мотивом трудової міграції опитані вважають бажання заробітчан кращого життя для себе, своїх рідних та близьких (58%). 12% стверджують, що трудові мігранти хочуть таким чином реалізувати свої можливості, 27% вважають, що ця категорія громадян не бачить майбутнього в Україні.

Близько 40% опитаних зазначили, що проживають з дітьми різного віку.

41% стверджують, що проживають у Тернополі з народження, 43% – проживають у місті більше 10 років, 8% – від 5 до 10 років, 6% – менше 5 років.

87% тернополян зазначили, що проживають у власному житлі, 13% – у орендованому. Останніх найбільше серед наймолодшої вікової категорії та тих, хто проживає у Тернополі менше 10 років.

Аудиторія: мешканці Тернополя від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком та статтю. Вибіркова сукупність: 800 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 3,5%. Терміни проведення дослідження: 5-11 лютого 2020 р.