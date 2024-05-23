Жінка визначила економічно невигідного переможця закупівлі опалювальних твердопаливних котлів для навчальних закладів громади, а селищний голова шляхом видачі офіційних документів підтвердив факт отримання вказаних котлів, які насправді не були поставлені.

У ході досудового розслідування встановлено, що підозрювана, будучи службовою особою, відповідальною за організацію та проведення закупівель в селищній раді, куди була обрана депутаткою, неналежно виконала свої службові обов’язки. Застосовуючи спрощену систему закупівель, визначила економічно невигідного переможця закупівлі опалювальних твердопаливних котлів для навчальних закладів громади. Внаслідок її дій було укладено економічно невигідні для бюджету селищної ради договори, вартість яких на майже 300 000 гривень вища за роздрібну вартість зазначених товарів в інших продавців.

Селищний голова шляхом видачі офіційних документів підтвердив факт отримання вказаних котлів та на підставі його вказівки товари були оплачені у 2022 році на загальну суму 1 618 400 гривень, у той час, як насправді вони ще перебували на території заводу виробника. Фактично вказані котли були доставлені селищній раді лише 2023 року, після того, як поліцейські розпочали кримінальне провадження за вказаним фактом. Таким чином, службовець підробив завідомо неправдивий офіційний документ.

55-річному посадовцю інкриміновано службове підроблення – ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу, а 47-річній депутатці повідомлено про підозру у службовій недбалості – ч. 1 ст. 367 КК України. Підозрюваним загрожують штрафні санкції, виправні роботи або обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління Національної поліції за процесуальним керівництвом обласної прокуратури.