Через появу інформації щодо фінансування протестів проти приїзду Вселенського патріарху Варфоломія з кишені мережі заправок «БРСМ-Нафта» і її власника Андрія Біби, журналіст і політолог Кирило Сазонов звернувся до СБУ.

Про це він написавна своїй сторінці в соцмережі Facebook.

“З декількох джерел вже стало відомо, що фінансувати протести проти приїзду Варфоломія будуть з кишені мережі «БРСМ-Нафта» і її власника Андрія Біби, які зараз чи не найголовніші спонсори Московського патріархату в Україні (і за свідченням журналістів bihus.info – партії Шарія). Тільки за останній рік Андрій Біба взяв участь в будівництві більше 10 храмів УПЦ МП в Західній Україні (у Волинській, Рівненській, Тернопільській та Чернівецькій областях). Меценатство Біби і БРСМ на користь Московського патріархату збіглося за часом із загостренням боротьби українців за об’єднання навколо помісної церкви. А в 2017 році Біба і його дружина отримали з рук керівництва РПЦ церковні ордени в знак подяки за їх фінансову підтримку “, – зазначає Сазонов.

За даними Кирила Сазонова, до візиту Варфоломія з усієї України звозитимуть прихожан Московського патріархату, включно з силовою підтримкою з числа “тітушек”. Серед запланованих провокацій – «зустріч» Варфоломія в аеропорту і мітинг проти візиту під Михайлівським собором, куди він приїде з главою ПЦУ Єпіфанієм.

“І ось у мене назріло питання: чи цікаві ці факти, про які неодноразово повідомлялося в ЗМІ, нашій СБУ? Чи перевіряють вони співпрацю великого українського бізнесу з церквою, керівні органи якої знаходяться в країні-агресорі? Дуже хотілося б почути на ці питання ствердні відповіді і не побачити масових заворушень в центрі столиці на День Незалежності”, – пише Сазонов.

На думку Сазонова, приїзд Вселенського патріарха Варфоломія не міг пройти повз увагу Кремля, звідки почали підігрівати паству Московського патріархату перед приїздом Всесвятійшого – перші мітинги проти візиту Варфоломія пройшли ще під час святкування річниці Хрещення Русі.

“Стрімка втрата позицій УПЦ МП, особливо в Західній і Центральній Україні, приводить в лють керівництво РПЦ і їх ФСБшних кураторів. Адже філія РПЦ в Україні – це фактично єдина, поки ще потужна структура, через яку в Росії можуть впливати на українське суспільство зсередини”, – вважає політолог.

Сазонов також зазначає, що провокації під час приїзду Варфоломія можуть допомогти створити кремлівським пропагандистам телевізійну картинку, де з одного боку заворушення на релігійному грунті між віруючими, а з іншого – видимість розколу православ’я в Україні.