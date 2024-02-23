“Політолог” переповідав у громадському транспорті російську маячню про війну і бандерівців

За матеріалами СБУ підозру отримав черговий прокремлівський агітатор, який заперечував збройну агресію рф та переконував тернополян, що в Україні громадянська війна.

Під час досудового розслідування встановлено, що у травні минулого року тернополянин спровокував конфлікт у громадському транспорті, переконуючи пасажирів у тому, що розпочата у 2014 році російська агресія є внутрішнім громадянським конфліктом України.

Згодом його затримали працівники патрульної поліції, яких він продовжив агітувати, використовуючи наративи кремлівської пропаганди про «громадянську війну», «злочинний єврейський режим» та «бандерівців, які стріляли в спину».

Усі протиправні дії зловмисник вчиняв умисно з політико-ідеологічних мотивів, а свою зухвалу поведінку пояснював тим, що він начебто «політолог» та «російський офіцер».

Наразі слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за ст. 436-2 Кримінального кодексу України. За заперечення збройної агресії російської федерації проти України йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Триває досудове розслідування під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури.

Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області