Інформаційна війна росіян проти України не зупиняється ні на хвилину. Програючи нашим захисникам на полі бою, окупанти прагнуть підірвати інформаційну та кібербезпеку України в тилу.

Мета росіян – посіяти паніку та розбрат серед українців, посилити медійний ефект від ракетних ударів і розхитати українське суспільство.

Для цього ворог використовує цілий «арсенал» інформаційної зброї, від безглуздих заяв пропагандистів про радіокерованих гусей до зрежисованих фейкових відео, ІПСО та провокаційної дезінформації.

Кіберфахівці СБУ діють проактивно і докладають усіх зусиль аби швидко блокувати хакерські атаки та нейтралізувати інформаційно-психологічні операці росіян. Але пильність і обачність громадян є не менш важливими для перемоги у інформаційній війні.

Щоб не стати інструментом у руках ворога дотримуватися наступних рекомендацій:

користуйтеся офіційними та перевіреними джерелами інформації;

звертайте увагу на дату публікації матеріалу (аби застаріла інформація не була видана за «нову»);

не піддавайтесь впливу занадто емоційних матеріалів;

зауважуйте неточності і суперечності у деталях текстів;

ретельно оцінюйте та зважуйте повідомлені вам факти перед прийняттям рішення щодо поширення інформації.

Управління СБ України в Тернопільській області вкотре нагадує краянам, що інформаційні ресурси, які розповсюджують антиукраїнський контент координуються російськими спецслужбами, а їхні матеріали є частиною психологічних та інформаційних атак.

Пам’ятайте, що чим успішніший контрнаступ наших військових на передовій –тим активніше ворог провокуватиме нас у інформаційному просторі.

Тому дотримуйтеся інформаційної гігієни, зберігайте спокій та допомагайте захисникам України наближати перемогу!

Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області