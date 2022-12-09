Сьогодні вранці біля Бахмута загинув командир стрілецького відділення з Тернопільщини

Збройні Сили України героїчно метр за метром відвойовують окуповану московськими загарбниками територію. Але за кожен відвойований метр землі наша країна платить найбільш гірку ціну – ми розплачуємось життями…

Сьогодні на Тернопільщину надійшла чергова жахлива звістка – під час виконання бойового завдання загинув житель с. Горішня Вигнанка Кійонко Роман. Про це повідомили у Чортківській міській раді.

Романа призвали на військову службу ще на самому початку повномасштабного вторгнення росіян – 26 лютого цього року. Служив командиром першого стрілецького відділення другого стрілецького взводу першої стрілецької роти військової частини А7167.

Сьогодні вранці, 9 грудня, в ході виконання бойового завдання загинув під час ворожого артилерійського обстрілу поблизу населеного пункту Роздолівка Бахмутського району Донецької області.

Вдома у Героя залишився лише рідний брат…

Про дату та час зустрічі Героя повідомимо згодом.