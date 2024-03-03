Знову жахлива звістка надійшла на Тернопільщину.
Вчора офіційно підтвердили загибель Богдана Дороша із села Вівся Козівської громади. Про це повідомили на сторінці селищної ради.
Військовий зник безвісти в кінці грудня 2022 року. Довгі пошуки, сподівання… На жаль, дива не сталося. Виявилося, що Богдан загинув 27 грудня 2022 року внаслідок вибухової травми у районі села Червонопопівка Луганської області. Захиснику було 22 роки.
“Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Богдана.
Низький уклін та вдячність нашому Герою.
Вічна пам’ять і слава Захиснику України!”, – ідеться у зверненні селищної ради.
Тіло бійця зустрінуть у Козовій сьогодні, 3 березня, орієнтовно о 12-й годині біля фігури Матері Божої. Про чин похорону буде повідомлено додатково.