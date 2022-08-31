На війні загинув мешканець Збаража Сергій Алєксєєнков.
Про це повідомив міський голова Роман Полікровський.
Тіло Героя зустрінуть на малій батьківщині сьогодні опівдні.
“Друзі, сумна звістка знову прилетіла у нашу громаду!
Виконуючи бойове завдання, загинув збаражанин, Сергій Алєксєєнков.
Завтра, 31 серпня о 12:00 ми зустрічатимемо нашого Героя біля каплички на Добривідському перехресті.
Далі вздовж вулиці Грушевського вийдемо вшанувати воїна і переїдемо в Успенську церкву, де о 19:00 розпочнеться чин парастасу.
Похорон відбудеться в четвер, 1 вересня об 11:00 год.
Прикро і боляче, бо гинуть сміливі воїни, та справжні патріоти!
Вічна слава Героям!
Слава Богу!
Слава Україні!”, – написав Роман Полікровський.