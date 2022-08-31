На війні загинув мешканець Збаража Сергій Алєксєєнков.

Про це повідомив міський голова Роман Полікровський.

Тіло Героя зустрінуть на малій батьківщині сьогодні опівдні.

“Друзі, сумна звістка знову прилетіла у нашу громаду!

Виконуючи бойове завдання, загинув збаражанин, Сергій Алєксєєнков.

Завтра, 31 серпня о 12:00 ми зустрічатимемо нашого Героя біля каплички на Добривідському перехресті.

Далі вздовж вулиці Грушевського вийдемо вшанувати воїна і переїдемо в Успенську церкву, де о 19:00 розпочнеться чин парастасу.

Похорон відбудеться в четвер, 1 вересня об 11:00 год.

Прикро і боляче, бо гинуть сміливі воїни, та справжні патріоти!

Вічна слава Героям!

Слава Богу!

Слава Україні!”, – написав Роман Полікровський.