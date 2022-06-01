З нагоди Дня захисту дітей 1 червня 2022 року проїзд дітей шкільного віку у всьому міському громадському транспорті Тернополя (автобуси приватної та комунальної власності, тролейбуси) з 08.00 до 18.00 години при пред’явленні «Соціальної карти тернополянина» категорії «Учнівська» буде безкоштовним.

Для дітей, які не мають виготовлених учнівських проїзних квитків, проїзд також буде забезпечено безоплатним.

У салонах тролейбусів та автобусів будуть розміщені тематичні малюнки до Дня захисту дітей.

З нагоди свята сьогодні, 1 червня, безкоштовними для дітей (до 16 років) будуть також прогулянкові водні поїздки на теплоходах з 12:00 по 18:00 год. (за умови сприятливої погоди). При сильному шквальному вітрі та поганих погодних умовах задля безпеки пасажирів перевезення на теплоході не здійснюється.