Оперативники Збаразького відділення поліції встановлюють особу, причетну до пошкодження банкомата та викрадення грошей.

Злочин стався в районному центрі 19 жовтня 2019 року за адресою: Майдан Франка, 14. Невідома особа вночі пошкодила банкомат та викрала з нього гроші. В ході огляду місця події поліцейським вдалося знайти викрадені касети для зберігання коштів, проте вже порожні.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано частиною 3 статті 185 ККУ, повідомляють у поліції.

Якщо вам відома інформацію про обставини скоєння даного злочину, чи впізнали дану особу, телефонуйте 068 346 73 46 або на лінію 102.