Поліцейські розшукують автомобіль марки «BMW» для встановлення обставин ДТП.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася у неділю, 11 лютого, близько 11:45 на вул. Підволочиське шосе на виїзді з міста Тернополя. На автодорозі зіткнулися три автомобілі, водій однієї із автівок втік з місця ДТП.

Внаслідок аварії на місці події загинув пасажир «Renault», жінка-водій з цього ж авто отримала травми. Також тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості отримали шестеро осіб з автівки «BMW 525», серед них – троє дітей.

Поліцейські встановлюють обставини автопригоди та розшукують третього учасника ДТП – водія автомобіля марки «BMW» білого кольору. Правоохоронці звертаються до усіх очевидців чи осіб, які володіють будь-якою інформацією щодо даної аварії зателефонувати на службу 102 та допомогти встановити водія-втікача.