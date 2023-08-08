Автопригода з потерпілими трапилася близько 22:00 у селі Дунаїв Кременецького району.

Водій автомобіля «Renault Master» скоїв наїзд на пішохода, який знаходився на проїзній частині. Потерпілий від отриманих травм помер у медичному закладі.

Нині триває встановлення всіх обставин події у рамках кримінального провадження. Поліцейські звертаються до усіх водіїв, хто став свідком цієї автопригоди, проїжджав в цей час даним відрізком дороги, має в салоні відеореєстратор, інформацію, що може бути важливою для слідства.

Будь-які дані можна надати за номерами 097 030 00 50, (03546)27-13-29 або на лінію “102“.