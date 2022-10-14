Із тілесним ушкодженнями до лікарні бригада швидкої допомоги госпіталізувала жителя Чортківського району. 43-річного чоловіка побив сусід. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

У ході перевірки стало відомо, що конфлікт між чоловіками виник ще 12 жовтня. Потерпілий проходив повз помешкання підозрюваного і той без будь-яких причин накинувся з палицею на нього та один раз вдарив по тілу. На момент нападу зловмисник перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Потерпілий не викликав ні поліцію, ні швидку. Ввечері йому стало погано. Його госпіталізували до медзакладу. Медики констатували у жителя чортківщини розрив селезінки.

36-річного підозрюваного затримали згідно з статтею 208 КПК. Йому уже оголосили підозру відповідно до ч. 1 статті 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.