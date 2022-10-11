Поліцейські розшукують шахраїв, які виманили у пенсіонерки з Тернополя 2 500 доларів.

Потерпіла думала, що допомагає родичці, яка нібито потрапила у ДТП, а згодом з’ясувалося, що потрапила у шахрайську пастку.

До співробітників Тернопільського райуправління поліції надійшло повідомлення від 75-річної жительки обласного центру про те, що невідомі особи шляхом обману виманила у неї 2 500 доларів. Зі слів потерпілої, в обідню пору на її домашній телефон зателефонувала невідома жінка, яка назвалася лікаркою. Незнайомка повідомила пенсіонерці, що її сестра потрапила у дорожньо-транспортну пригоду, тому потребує негайної операції і гроші на її проведення. Далі у слухавці жінка почула інший голос, схожий на голос сестри. Родичка почала просити про допомогу.

Псевдолікарка почала квапити пенсіонерку, аби та швидше передала гроші. Під час розмови незнайомка дізналася від потерпілої, що її родичка проживає одна в селі, а син служить в ЗСУ. Відтак шахрайка швидко зорієнтувалася і повідомила, що за грошима прийде знайомий її племінника, який зараз перебуває у Тернополі.

Пенсіонерка необачно назвала свою домашню адресу. Через півгодини до її квартири прийшов незнайомець, якому вона віддала 2500 доларів.

Потерпіла після дзвінка шахрайки намагалася дотелефонуватися до сестри, проте та не брала слухавку. На зв’язок вийшла вже після того, як тернополянка передала гроші аферистові.

Тривають оперативно-розшукові заходи для розкриття злочину. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.