Чортківський районний суд, погодившись із позицією прокурора, засудив до довічного позбавлення волі жителя Чортківського району, який убив дружину і розчленував її тіло, щоб приховати сліди злочину.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.

Прокурор довів у суді, що 30 листопада 2016 року житель села Мала Лука вдарив ножем у шию дружину, яка вже давно з ним не проживала, а прийшла допомогти по господарству. Після того, як дружина подзвонила співмешканцю, господар будинку накинувся на неї з ножем і встромив його їй у шию. Через кілька хвилин жінка перестала подавати ознаки життя і з метою уникнення відповідальності за скоєне вбивство, чоловік вирішив приховати її тіло. Він розчленував його і помістив у кілька мішків, які того ж вечора викинув у річку Збруч.

Особу обвинуваченого визнано винним за ч.1 ст.122 КК України, п. п. 9, 13 ч.2 ст. 115 КК України та засуджено до покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Вирок ще не набрав законної сили.