За результатами опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» протягом 24-28 червня 2020 року, 22% опитаних оцінюють напрям руху країни як правильний, 63% – як неправильний, ще 15% не змогли відповісти. За останній місяць спостерігається падіння позитивних оцінок стану справ у країні з 32 до 22%.

Дві третини опитаних відмітили погіршення економічного становища України за останні півроку, майже чверть вважають, що воно не змінилося, 9% – покращилося. Про погіршення економічного становища власної сім’ї зазначила половина опитаних, майже 40% говорили про відсутність змін, 9% – побачили покращення. В найближчі півроку близько 40% очікують погіршення економічного становища країни, 31% – відсутності змін, 17% – покращення.

53% вважають, що економічна криза восени цього року може відбутися через некомпетентність влади. 32% вважають, що причиною може стати коронавірус, лише 6% вважають, що може стати війна на Донбасі.

Серед емоцій, які найкраще відображають стан, найбільшими виявилися розчарування (41%) і надія (30%). Далі йдуть – сум (15%), страх, злість, розгубленість, зацікавлення (по 11%), радість і байдужість (по 9%), здивування (7%).

Діяльністю Президента Зеленського задоволені 36%, не задоволені – 52%. Роботою Голови Верховної ради України Разумкова задоволені 21%, не задоволені – 51%, не змогли оцінити його роботу 28%. Роботою Парламенту і Уряду задоволені значно менше. Лише 9% позитивно оцінили діяльність Верховної ради, 76% – негативно. 9% висловили задоволеність діяльністю очільника Уряду Шмигаля (56% – невдоволені, 36% – не змогли оцінити). Лише 8% задоволені роботою Кабміну, 71% – не задоволені, кожен п’ятий не відповів на це питання.

Парламентський рейтинг очолює партія «Слуга народу», яку готові підтримати 29,3% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором. За партію «Опозиційна платформа – За життя» – 15,3%, «Європейська солідарність» – 13,6%, «Батьківщина» – 10,7%. «Сила і честь» та партію Шарія – по 3,7%, Радикальна партія – 3,5%, «Голос» – 3%, «Свобода» – 2,5%, «Українську стратегія» – 2,2%. Близько 20% не визначилися з партійними вподобаннями.

Якби найближчим часом відбулися вибори Президента, то 34,6% тих, хто визначився і має намір прийти на вибори, проголосували б за В.Зеленського. 11,4% підтримали б П.Порошенка, 11,2% – Ю.Бойка, 7,2% – Ю.Тимошенко, 6,7% – І.Смешка. Підтримка інших кандидатів нижче 4%. Ще близько 15% – не визначилися.

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%. Терміни проведення: 24-28 червня 2020 року