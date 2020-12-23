За результатами опитування Соціологічної групи Рейтинг проведеного 16-20 грудня, 18% вважають, що в цілому справи в Україні ідуть у правильному напрямку, водночас, більшість (71%) – протилежної думки.

Більше 70% вважають, що економічне становище в Україні погіршилось за останні півроку, 17% думають, що воно не змінилося, і лише 7% помітили покращення. Щодо фінансової ситуації в родині: 56% відчули погіршення, 37% – відсутність змін, лише 7% – покращення. Настрої щодо майбутнього також не є надто оптимістичними: лише 16% вважають, що в найближчі 6 місяців економічна ситуація в Україні покращиться, 32% вважають, що вона не зміниться, і 47% – очікують погіршення.

Серед населення переважають емоції розчарування (42%) та надії (32%).

Ключовими загальнонаціональними проблемами громадяни вважають корупцію, війну на Донбасі, економічну кризу, некомпетентність влади та епідемію коронавірусу. При цьому на особистісному рівні до перелічених проблем додається ще й низька якість медицини, а проблема економічної кризи вже очолює «рейтинг проблем».

Загалом причину можливої економічної кризи більшість опитаних бачать у некомпетентності влади (63%), хоча чверть вважає, що економічний занепад настане через коронавірус. Ще 9% бачать причиною війну на Донбасі. При цьому кількість тих, хто пояснює ситуацію в економіці некомпетентністю влади, за останні півроку зросла з 53 до 63%.

Діяльністю Президента Зеленського задоволені 32% опитаних, не задоволені – 65%. Роботою голови Верховної Ради Разумкова задоволені 30%, не задоволені – 51%, не змогли оцінити – 19%. Діяльністю Прем’єр-міністра задоволені 16%, не задоволені – 65%, не змогли оцінити – 18%. Роботою Уряду та Парламенту громадяни задоволені найменше – майже 80% дали негативні оцінки, і лише близько 12% – позитивні.

46% опитаних зазначили, що у новій владі їм найбільше подобається бажання змін, 17% – порядність, 13% – незалежність від олігархів. Оцінюючи ознаки, які їм не подобаються у владі, респонденти були більш визначеними: 40% сказали, що їм не подобається некомпетентність, 36% – залежність від олігархів, по 28% – корумпованість та хаотичність, 14% – неефективність. При цьому, за останні півроку зменшились оцінки неефективності, натомість зросли – некомпетентності, корумпованості і хаотичності.

Ідею відставки Президента та призначення дострокових виборів Глави держави респонденти більше не підтримують (58%), ніж підтримують (39%). З іншого боку, ідею розпуску Парламенту та дострокові перевибори підтримують більше (58%), ніж не підтримують (39%). Ініціативу відставки Уряду підтримують 60% опитаних, не підтримують – 35%.

Рейтинг довіри серед національних політиків очолює Президент Зеленський, якому довіряють 41%, а не довіряють – 56%.

30% опитаних довіряють В.Кличку, водночас 58% – йому не довіряють. В.Гройсману довіряють – 29%, не довіряють – 61%. Д.Разумкову – 27% і 30% відповідно (ще 27% – його не знають). Ю.Тимошенко – довіряють 25%, не довіряють – 73%. Ю.Бойку – 24% та 55% відповідно (17% – його не знають). П.Порошенку – 23% і 74%, В.Медведчуку – 19% та 66% (12% – не знають). Чинному Прем’єр-міністру Д.Шмигалю довіряють 16%, чверть не знають його і більше половини – йому не довіряють.

Найкращий баланс довіри/недовіри мають Президент Зеленський (-15%) та голова Парламенту Разумков (-13%). У В.Кличка різниця становить -28%, Ю.Бойка – -31%, В.Гройсмана – -32%, Д.Шмигаля – -38%. Найгірші показники у В.Рабіновича (-46%), В.Медведчука (-47%), Ю.Тимошенко (-48%) та П.Порошенка (-51%).

Президентський рейтинг очолює В.Зеленський. Якби вибори відбулися найближчим часом то його підтримали б 26,5% тих, хто має намір голосувати та визначився із вибором. За П.Порошенка проголосували б 14,3%, Ю.Бойка – 10,1%, Ю.Тимошенко – 9,8%. В.Медведчука – 7,7%, В.Гройсмана – 6,4%, І.Смешка – 6,0%, Д.Разумкова – 4,1%, О.Ляшка – 3,6%. Рейтинг інших кандидатів не більше 3%.

У парламентському рейтингу лідером є партія «Слуга народу», яку готову підтримати 21,1% серед готових голосувати і визначився з вибором. За партію «Опозиційна платформа – За життя» готові проголосувати 17,3%, партію «Європейська солідарність» – 15,2%, партію «Батьківщина» – 10,9%. По 4,8% підтримали б Радикальну партію та партію «Українська стратегія Гройсмана», 4,3% – партію «За майбутнє», 3,8% – партію «Сила і честь», 3,5% – «Голос», по 3,4% – партію Шарія та ВО «Свобода», 3,3% – УДАР Віталія Кличка. Рейтинг інших політичних сил – менше 2%.

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%. Терміни проведення дослідження: 16-20 грудня 2020 р.