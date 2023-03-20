Розбавляли у ванній: на Тернопільщині викрили черговий цех, де виготовляли “елітний” алкоголь. ФОТО

На Тернопільщині поліціянти ліквідували підпільний алкогольний цех з місячним прибутком близько 1 млн гривень.

Виготовляли «елітний» алкоголь ділки у звичайній ванній, а збували фальсифіковану продукцію у роздрібну торговельну мережу, через інтернет-магазини та у заклади громадського харчування.

Працівники Департаменту стратегічних розслідувань та Головного слідчого управління Нацполіції продовжують заходи з детінізації нелегального ринку обігу підакцизної продукції.

Організатори підпільного бізнесу виготовляли алкогольну продукцію в антисанітарних умовах, технологічні процеси не відповідали жодним нормам. Відтак виготовлений алкоголь наражає споживачів на небезпеку.

Саме в таких умовах виробляли «елітний» алкоголь у підпільному цеху в Тернопільській області. Окремі приміщення ангара учасники процесу використовували для виготовлення продукції, зберігання тари та готової продукції, сировини.

Для змішування компонентів ділки використовували звичайну ванну, де відбувався «технологічний процес». Надалі алкогольну суміш зливали у бочки, а потім розфасовували у скляну тару, закуплену у пунктах вторинної сировини.

Пляшки маркували підробленими марками акцизного податку та продавали готову продукцію гуртовими та роздрібними партіями в невеликі магазини роздрібної торгівлі, заклади громадського харчування та інтернет-магазини. До асортименту пропонували горілку, коньяк, віскі, ром тощо під логотипами українського та іноземного виробників.

Місячний прибуток організаторів нелегального бізнесу міг сягати одного мільйона гривень.

15 березня оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції припинили діяльність підпільного цеху, в якому на момент появи правоохоронців знаходилися вісім працівників.

В ході обшуків вилучено 1 330 літрів готової «алкогольної» продукції в скляній тарі, 1 600 літрів «алкоголю» у бочках, чорнові записи, склотару, 12 000 марок акцизного податку з ознаками підробки та вантажні автомобілі, які транспортували фальсифікат.

Проводяться подальші заходи для притягнення до відповідальності організаторів та учасників підпільної діяльності. Вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно.

Заходи з викриття проводилися за участі працівників управління контролю за підакцизними товарами ДПС у Тернопільській області.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора України.