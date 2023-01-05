Росіянин скоїв крадіжку в Тернополі: йому присудили умовне покарання

П’ять років тюрми та звільнення від їхнього відбування із встановленням двох років іспитового строку присудили у Тернополі чоловікові, що викрав шуруповерт із вуличної вітрини.

Про це йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду від 8 грудня 2022, повідомляє Терноград. Обвинувачений – уродженець міста Сургут Російської Федерації, громадянин Російської Федерації, з вищою освітою, неодружений, має на утриманні одну малолітню дитину, раніше не судимий.

Як випливає із обвинувального акту, 5 травня 2022 року близько 16-ї години чоловік, перебуваючи біля приміщення магазину «Дніпро-М», розташованого на вулиці Живова/Торговиця,9м викрав із вуличної вітрини дриль акумуляторний (шуруповерт) марки «Dnipro M», вартістю 2010 грн.

Такі дії були кваліфіковані органом досудового слідства за ч.4 ст. 185 КК, тобто таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинена в умовах воєнного стану.

У суді обвинувачений вину визнав, розкаявся. Попросив врахувати, що шкоду вже відшкодував та просив не призначати покарання, пов’язане із позбавленням волі.

Представник магазину у суді інформацію про відшкодування підтвердив. Щодо визначення міри покарання поклався на думку суду.

Як результат розгляду справи – суд визнав обвинуваченого винуватим у вчиненні вищезгаданого злочину. Присудив п’ять років тюрми та звільнив на підставі ст. 75 КК від їхнього відбування, призначивши два роки іспитового строку. Суд врахував визнання вини у скоєному, каяття, добровільне відшкодування завданої злочином шкоди.