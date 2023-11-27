П’ятеро жителів області повірили у пропозицію додаткової роботи в Інтернеті, яку отримали у месенджери. Загалом вони втратили майже чотириста тисяч гривень.

Пропозиція онлайн заробітку від невідомих – схема не нова, але люди все частіше потрапляють у тенета аферистів. Шахраї надсилають повідомлення із закордонних номерів, де перші цифри +12,+19, +92, +504. Пропонують роботу онлайн: обіцяють платити гроші за викуп товару, перегляд відео, за поширення інформації у соціальних мережах. Пропозиції заробітку можуть бути різними. Але основана умова – людина має вкласти свої гроші, які їй обіцяють згодом повернути з відсотками. Проте у результаті такої афери потерпілі не отримують ніякого прибутку і втрачають ще й свої кошти.

Поліцейські вживають заходів для розкриття злочинів та вкотре застерігають жителів області не довіряти незнайомцям. Будьте обережні з обіцянками легкого заробітку. У жодному разі не перераховуйте гроші на невідомі рахунки. Не існує такої роботи, де переглядають відео, ставлять вподобайки і отримують за це гроші. Також варто бути обережним до роботи із викупом товару на певних сайтах. За такими пропозиціями теж стоять шахраї. Обов’язково застережіть своїх близьких, рідних від таких афер.