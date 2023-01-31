Різнокольорова плівка на тернопільському ставі: у держекоінспекції розповіли, що виявили у воді

Держекоінспекція отримала результати досліджень води з Тернопільського ставу.

Перевірку зробили після звернення тернополян, які побачили на плесі водойми різнокольорову плівку.

З’явилася вона поблизу труби, яка впадає у став, 20 січня. Про це розповіла Суспільному старша держекоінспекторка з охорони навколишнього середовища Тетяна Вовчук.

“На місце виїжджали наші представники, представники лабораторії, державний інспектор. Встановити походження не вдалося, але за показниками відбору проб води, які здійснювалися лабораторією, перевищення гранично допустимих концентрацій не виявлено”.