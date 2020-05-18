За результатами опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» протягом 12-13 травня 2020 року, третина населення оцінюють напрям руху країни як правильний, а половина – як неправильний, ще 17% не змогли відповісти. Більш позитивно оцінюють ситуацію молоді респонденти, прихильники президента Зеленського та партії «Слуга народу».

35% вважають, що ситуація із коронавірусом в Україні на сьогодні покращується, стільки ж вважають, що вона не змінюється і 17% бачать погіршення ситуації. За останні 2 тижні, кількість тих, хто говорить про погіршення ситуації з коронавірусом, зменшилась майже втричі (з 44% до 17%).

Рейтинг довіри серед політиків очолює В.Зеленський, якому довіряють 57% громадян, і не довіряють – 37%. Більше третини опитаних не змогли оцінити свій рівень довіри до політиків Д,Разумкова та Д.Шмигаля. Загалом Д.Разумкову довіряють 25%, не довіряють – 33%, чинному Прем’єру довіряють лише 14%, а 39% – не довіряють. До усіх інших політиків помітно переважає недовіра, при цьому Ю.Бойку довіряють 25%, не довіряють – 57%, С.Вакарчуку – 24% і 61% відповідно, Ю.Тимошенко – 22% і 72%, П.Порошенку – 20% і 76%.

Парламентський рейтинг очолює партія «Слуга народу», яку готові підтримати 34% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором. За партію «Опозиційна платформа – За життя» – 15,1%, «Європейська солідарність» – 14,0%, «Батьківщина» – 9,2%, «Сила і честь» – 4,7% та «Радикальну партію» – 4,0%. Приблизно по 3% готові підтримати партію Шарія, Українську стратегію Гройсмана, Свободу і Голос.

Якби найближчим часом відбулися вибори Президента, то 39,3% проголосували б за В.Зеленського (серед тих, хто голосуватиме та визначився з вибором). 13,9% підтримали б Ю.Бойка, 13,3% – П.Порошенка, 8,6% – Ю.Тимошенко, 5,9% – І.Смешка. Підтримка інших кандидатів нижче 5%. Ще близько 8% – не визначилися. Майже як і рік тому, якби у другий тур сьогодні вийшли В.Зеленський та П.Порошенко, то 75% серед виборців підтримали б чинного Президента, а 25% – проголосували за П.Порошенка. Подібні результати були б і у випадку виходу до другого туру Ю.Бойка та Ю.Тимошенко.

Загалом, серед усіх президентів незалежної України, 20% вважають найкращим Л.Кучму. 16% відповіли, що найкращим президентом є В.Зеленський, 13% вважають, що найкращим був Л.Кравчук, 12% – П.Порошенко, 9% – В.Янукович та лише 6% – В.Ющенко. Водночас, 14% відповіли, що жоден з них не був найкращим, ще 10% – не змогли відповісти. Частіше Л.Кучму та В.Януковича обирали мешканці південно-східних областей, П.Порошенка – мешканці західно-центральних регіонів. В.Зеленського частіше обирали молодші опитані, а Л.Кравчука – старші.

Відносно частіше як епоху розвитку в Україні опитані охарактеризували часи правління президентів Л.Кучми та В.Зеленського. Як застій – роки правління В.Ющенка, занепад – період президенства В.Януковича та П.Порошенка. Оцінки за цією шкалою мають свої чіткі регіональні відмінності. Так, мешканці Сходу та Півдня частіше давали негативні оцінки, говорячи про роки правління президентів В.Ющенка та П.Порошенка. Натомість мешканці Заходу та Центру частіше оцінювали як занепад часи правління В.Януковича.

Третина опитаних оцінюють перший рік правління президента Зеленського на відмінно або добре, майже 40% – задовільно, близько третини – незадовільно або жахливо. Відносно гірші оцінки президенту Зеленському дали респонденти Сходу, мешканці міст, старші опитані, виборці П.Порошенка та Ю.Бойка. Водночас, молодь, мешканці Півдня, Центру та Заходу дали відносно кращі оцінки.

Звільнення полонених і заручників, а також боротьба із коронавірусом – сфери, в яких опитані поставили найкращі оцінки за перший рік президента Зеленського.

Відносно середні оцінки отримали такі сфери як об’єднання країни, міжнародна політика, зміцнення обороноздатності, соціальний захист населення, оновлення кадрів у владі, реформування освіти.

Водночас, найгірше опитані оцінили зменшення впливу олігархів на політику, земельну та медичну реформи, боротьбу із корупцією, економічний розвиток та припинення вогню на Донбасі. Найчастіше погані оцінки у різних сферах давали симпатики Ю.Бойка та П.Порошенка. Попри це у таких сферах як боротьба з корупцією, медична та земельні реформи та зменшення впливу олігархів на політику негативні оцінки дали також не менше третини прихильників діючого Глави держави.

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 3000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 1,8%. Терміни проведення: 12-13 травня 2020 року