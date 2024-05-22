Річку на Тернопільщині забруднили нечистотами: хто винен і що йому буде?

Головний інженер одного з комунальних підприємств обвинувачується у порушенні правил охорони вод.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що чоловік через службову недбалість протягом року допустив перевищення скидів нечистот до річки Іква. Внаслідок цього відбулося забруднення поверхневих вод, що створило небезпеку для довкілля та шкоду навколишньому природному середовищу у вигляді матеріальних збитків понад 660 тисяч гривень.

Працівники поліції зібрали достатню кількість доказів причетності головного інженера до скоєння злочину. Фігуранту повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 242 (Порушення правил охорони вод) Кримінального кодексу України.

Розслідування кримінального провадження слідчі поліції завершили та передали до суду.