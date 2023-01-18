Чергова сумна звістка з фронту – війна обірвала життя Віталія Сіреджука, котрий був родом з Бучацького району Тернопільської області.

Йому було 52 і він рятував інших від смерті, пишуть Тернополяни.

«Дорогий мій друже! Як боляче мені прощатися з тобою тут, на сторінці фб,! Ти поповнюєш ряди небесних воїнів світла! Низький уклін тобі, Герою! Вічна та світла пам’ять Віталію Сіреджуку. Щирі співчуття братам Володимиру та Андрієві!», – пише у соцмережі Alona Martynovska.

Відомо, що герой загинув у Бахмуті 14 січня. Він був молодшим сержантом, санітарним інструктором медичного пункту військової частини А7015. Військовослужбовець пішов захищати рідну землю від окупанта з перших днів повномасштабної війни.

Віталій Петрович проживав у селі Бджільне Теплицької селищної ради Вінницької області, був першим із цього села, кого мобілізували для захисту нашої держави. Це був початок квітня минулого року. Його покликанням було лікувати людей. Фельдшер за фахом, все своє життя присвятив медицині. І там, на війні, був в перших рядах з бійцями, рятував, витягував з поля бою, надавав першу допомогу, доправляв поранених до найближчих стабілізаційних пунктів та шпиталів.

Вічна і світла пам’ять захиснику…