Адміністрація і колектив Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні висловив співчуття з приводу смерті відомого дитячого лікаря-хірурга Олександра Дубровіна.

Про це йдеться на сторінці лікувального закладу.

“Адміністрація та весь колектив Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні приносять щирі співчуття колегам, рідним та близьким з приводу непоправної втрати прекрасної Людини, професора кафедри дитячої хірургї Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, д.м.н., лікаря-хірурга дитячого НДСЛ Охматдит Дубровіна Олександра Глібовича.Багато років поспіль Олександр Глібович відвідував наш медичний заклад та проводив операції нашим пацієнтам, рятуючи цим маленькі життя. Глибоко сумуємо у цей скорботний час та поділяємо Ваш біль втрати. Вічна та світла пам’ять Вам, Олександре Глібовичу. Нехай земля буде пухом”, – ідеться у повідомленні тернопільських медиків.