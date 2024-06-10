У Тернопільській області чоловік побив знайомого, бо той ображав його колишню дружину.

Про це йдеться у вироку Шумського райсуду, пишуть Тернопільські події.

За даними суду, чоловік перебуваючи поблизу магазину-бару «Тріумф» наніс два удари металевою підставкою в область голови (потилична ділянка) з правої сторони потерілому, спричинивши останньому легкі тілесні ушкодження у вигляді: закритої черепно-мозкової травми струс головного мозку, «підшкірна гематома» потиличної ділянки волосистої частини голови справа та «забійна» рана правої тім`яної (у деяких записах «забійно-рвана рана потиличної») ділянки волосистої частини голови з пошкодженням апоневрозу, які за ступенем тяжкості належать до легких з короткочасним розладом здоров`я.

На суді чоловік провину визнав лише частково. Він повідомив, що потерпілий був напідпитку, і почав ображати його колишню дружину, він не міг цього стерпіти, почалася бійка. Потерпілий почав його душити, він його вдарив і той його відпустив, дальше не пам`ятає нічого, не пам`ятає, щоб наносив удари. Коли відійшов від стану того ефекту після удушення, то побачив, що в потерпілого тече кров з голови. На телефоні не було коштів, тому попросив інших , які були з другої сторони магазину, викликати швидку. Не пам`ятає, щоб наносив удари потерпілому, вважає, що в такому стані удари не міг наносити, стверджує, що також отримав тілесні ушкодження того дня, тиждень після цього лежав, в поліцію не звертався. Зауважив, що раніше з потерпілим жили дружньо, до цього випадку конфліктів між ними не було.

Потерпілий на суді пояснив що проживає з обвинуваченим в одному селі, до цього випадку відносини у них були нормальні, проте обвинувачений при зустрічі з ним пред`являв йому претензії, що він возить його колишню дружину. Того дня, біля бару конфлікт виник між ними знову через колишню дружину обвинуваченого, обвинувачений вдарив його двічі в обличчя, від чого він впав на землю, на спину, коли підвівся, обвинувачений в цей час розмовляв з його шваґром, тоді обвинувачений взяв металеву підставку для смітника і наніс йому два удари по голові. Вважає, що конфлікт з обвинуваченим у нього виник через ревнощі. Зауважив, що обвинувачений ні разу не попросив у нього вибачення та ніяких дій щодо примирення з ним ні до судового розгляду, ні під час судового розгляду, не вчиняв. Стверджує, що того дня алкоголю не вживав. Щодо міри покарання покладався на думку суду.

Суд визнав чоловіка винним та присудив до 1 року обмеження волі.