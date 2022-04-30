До співробітників Тернопільського районного управління поліції звернулася жителька обласного центру про те, що малознайома жінка на ім’я Тетяна викрала у неї тисячу гривень.

З’ясувалося, тернополянка дала в газету оголошення про те, що потребує послуг доглядальниці. Їй зателефонувала жінка, сказала, що сама родом з Одещини, переселенка і запропонувала допомогу. Пенсіонерка погодилася.

Зі слів потерпілої, доглядальниця приходила до неї кілька разів, вони проводили разом час, та після одного з візитів у пенсіонерки зникли гроші. Відтоді й перестала навідуватися одеситка.

Як повідомив начальник сектору карного розшуку Тернопільського районного управління поліції Володимир Довгополий, розшуківцям оперативно вдалося встановили особу зловмисниці. Нею виявилася раніше неодноразово судима за майнові злочини одеситка. До слова, жінка нещодавно лише звільнилася з місць позбавлення волі. Побачивши оголошення в газеті про те, що тернополянка потребує допомоги, одразу замислила новий злочин.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 185 ККУ.

Краян правоохоронці застерігають не довіряти незнайомцям: якщо вам пропонують послуги невідомі люди, обов’язково попросіть їхні документи, аби знати паспортні дані. Впускаючи малознайомих людей до хати, не залишайте їх самих, а ще краще, якщо в цей момент з вами в помешканні буде хтось з близьких чи людина, котрій ви довіряєте.