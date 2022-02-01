Зловмисник викрав 20 метрів металевої сітки, якою був огороджений шкільний спортивний майданчик.

Зникнення огорожі помітили жителі навколишніх будинків, вони й повідомили про це поліцейських.

У ході оперативних заходів розшуківці Тернопільського районного управління поліції встановили особу зловмисника. До крадіжки виявився причетний 40-річний житель обласного центру. До слова, чоловік вже потрапляв у поле зору поліцейських за майнові злочини.

Зловмисник у скоєному зізнався. З його слів, крадену сітку він здав на металобрухт.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 185 (крадіжка) Кримінального кодексу. Триває досудове розслідування.