Тернопільські ТОРівці виявили громадянина, який мав при собі, ймовірно, заборонений предмет.

Вчора близько 16-ї години на вулиці Новий Світ інспектори роти тактико-оперативного реагування виявили підозрілого громадянина, який, побачивши, поліцейський автомобіль, різко змінив напрямок руху, сів на велосипед та поїхав у протилежний патрульним бік.

Інспектори зупинили чоловіка та, провівши поверхневу перевірку, виявили у нього металевий предмет, схожий на кастет.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу, які вилучили ймовірну зброю та, надалі, з’ясовуватимуть всі обставини цієї події.

“Нічо собі рембо-ніндзя)”, – прокоментував повідомлення на сторінці патрульної поліції у Фейсбуці Назарій Бабій.